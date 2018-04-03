السجن 22 عامًا لـ”الرجل الأفعى” بتهمة التحرش بأطفال (صور)

قضت محكمة في موسكو بالسجن 22 عامًا مع الحراسة المشددة على مختار جوسنجادجيف، الحائز على لقب “الرجل الأفعى” والأكثر مرونة في العالم بموسوعة غينيس، وذلك لجرائمه الجنسية ضد ست فتيات قاصرات، برغم تقديم عريضة لأكثر من 1500 امرأة روسية، تؤكد براءته وتلفيق التهمة من صديقته السابقة وأقربائه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلًا عن بيان لجنة التحقيق في القضية، أن ضحايا جوسنجادجيف (53 عامًا)، هن بنات صديقاته وأقاربه، واتهم في البداية بالاعتداء الجنسي على ابنة صديقته إنا فولكوفا وتبلغ من العمر تسع سنوات، حيث أخبرت الشرطة بأنه جردها من ملابسها مرارًا ولامس مناطق حساسة من جسدها.

كما واتهم بإقامته صداقات مع نساء وحيدات ولديهن بنات قاصرات، من أجل ارتكابه الجرائم ضد بناتهن في وقت لاحق.

بدوره، أنكر جوسنجادجيف، المعروف بسيد اليوغا في موسكو، إدانته، مُدّعيًا أن أقاربه لفقوا له التهمة كي يورثوا شقته الفاخرة، زاعمًا أن صديقته فولكوفا طالبت بشراء الشقة بعد اتهامه.

وعندما فتشت الشرطة شقته، عثرت على أشرطة فيديو تحتوي على مواد إباحية للأطفال، وأظهر اختبار علماء في الجنس ميوله الجنسية نحو الأطفال، مما أدى لفرض المحكمة عليه خضوعه لعلاج قسري ضد ميوله نحو الأطفال أثناء فترة سجنه.

ومثّل جوسنجادجيف في سلسلة من الأفلام الروسية، وجاب 40 دولة حول العالم لعرض موهبته، كما ودرب العديد من نجوم هوليوود على المرونة أمثال باميلا أندرسون وتشاك نوريس.