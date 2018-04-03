الإعدام لشخصين قتلا صديقهما في الإمارات

قضت محكمة جنايات الظفرة في الإمارات بإعدام آسيويين قتلا صديقهما الذي ربطته علاقة عاطفية بخطيبة أحد المتهمين، كما قضت بحبس آخر 3 شهور لعدم إبلاغه عن الجريمة رغم علمه بها.

واعترف المتهمان بتخطيطهما لارتكاب الجريمة، حيث كشف الأول أنه “كان يملك معلومات خاطئة بشأن القانون في الإمارات حيث ظن أنه سيعاقب بالحبس والإبعاد فقط”، مبينًا أنه “كان قرر وشريكه في حال تم القبض عليهما المطالبة بترحيلهما لموطنهما، لذا عمدا إلى ارتكاب جريمتهما، فقاما بسحب المجني عليه للبحر كونه لا يجيد السباحة وتركاه يغرق، في محاولة لإظهار وفاته طبيعية”.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا بالعثور على جثة آسيوي غارقة في المياه، وإثر تحريات تبين أن وراء الجريمة 3 من زملاء الضحية في العمل، بحسب موقع “آراء” المحلي.

وحاول المتهمان تصوير الواقعة على أنها حادث عرضي، لكن التحقيقات أدانتهما خاصة مع اعترافات المتهم الثالث، ما دفعهم جميعًا للإقرار بالجريمة.