بعد مكالمته مع يعقوب العوضي.. حاكم عجمان يستقبل الإماراتي علي المزروعي

استقبل حاكم إمارة عجمان في دولة الإمارات، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مواطنه علي المزروعي، الذي حظي باهتمام حكام الدولة ومسؤوليها عقب اتصاله على برنامج إذاعي يشكو فيه من غلاء المعيشة، لكن المذيع قاطعه.

ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية استقبال حاكم عجمان للمزروعي غداة الواقعة، إذ أكد له الشيخ النعيمي “أنه لا يرضى أي شيء يمس المواطن، والإذاعة عليها أن ترفع وجهة نظر المواطن”.

فيديوهات تبرد القلب بعد قهر أمس،،

حاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي ربي يحفظه ويسعده يستقبل المواطن المتصل أمس لإذاعة عجمان. pic.twitter.com/hooHk2UEMN — ⓤ . ⓐ . ⓔ ???????????? (@mama_1900) April 3, 2018

وأدت الواقعة إلى إيقاف مذيع برنامج “راديو الرابعة” في إذاعة عجمان، يعقوب العوضي، عن العمل من قبل ولي عهد عجمان، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مبينًا أن “الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع للناس وحل قضايا وشكاوى المواطنين والمتصلين”.

كما دفعت بنائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إصدار أوامر للجهات المعنية بالاستجابة وتلبية مطالب المزروعي التي عرضها في البرنامج الإذاعي بشكل فوري، وتأمين جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.

كما طلب من وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي، عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، باحتياجات المواطنين أصحاب الدخل المحدود كافة، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزراء بذلك الشأن.