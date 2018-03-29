حادثة صادمة.. تخلوا عن أمهم المقعدة 7 سنوات ثم سرقوها

تخلى 6 أبناء عن والدتهم المسنة الثمانينية (خليجية الجنسية) بعد أن أقعدها المرض في المستشفى، وذلك طوال 7 سنوات، أصيبت بها الأم بالتهاب مزمن أدى إلى بتر رجليها وأفقدها القدرة على الحركة، ما دفع بأبنائها جميعًا إلى اتخاذ قرار بإيداعها في المستشفى، علّ حالتها الصحية تتحسن، وتعود إلى البيت، لكن الأبناء تخلوا عنها ونسوها في المستشفى طوال السنوات السبع.

وكشفت إحدى الممرضات للنيابة، في تفاصيل الواقعة التي حدثت في دولة الإمارات، أنها تشرف على الأم منذ أن تم إحضارها للمستشفى، وطوال 7 سنوات، ظلت الأم تسألها عن أبنائها وعن أولادهم أيضًا، مبينة أنه لما كان الألم يشتد عليها، كانت تهذي بأسماء أبنائها، بحسب صحيفة “البيان” المحلية.

وتابعت الممرضة، أنه بعد مدة من الزمن فوجئت بحضور الابن الأصغر للمستشفى، وسؤاله عن والدته في ذلك اليوم، وحالتها الصحية، حيث اكتشفت لاحقًا أن زيارات الابن المتكررة، لم تكن بغرض اطمئنانه على والدته، إنّما بغرض سرقتها، وإقناعها بالتوقيع على بعض الأوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الابن الأصغر ظل يزور والدته، ويتظاهر بحبه لها، حتى تمكن في إحدى المرات، من إلصاق إصبعها على ورقة استولى بموجبها على ممتلكاتها وأموالها، حيث تبين أيضًا أن الابن مدمن على المخدرات.

ولا تزال النيابة العامة تنظر في القضية التي قام بها الابن بسرقة والدته المسنة عن طريق الاحتيال.