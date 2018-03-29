السعودية.. القبض على مهرب خادمات من المنازل

ألقت الدوريات الأمنية السعودية بمحافظة عفيف القبض على وافد صومالي متلبسًا بتهريب خادمة إثيوبية في مركبته؛ كان ينوي إيصالها للرياض مع أخريات، اعترف بأنه كان في طريقه لاصطحابهن؛ وذلك مقابل مبلغ ألفي ريال عن كل خادمة.

وكانت إحدى فرق الدوريات الأمنية، اشتبهت، فجر اليوم الخميس، بمركبة نوع “كامري 2018” يقودها رجل ذو بشرة سمراء وبرفقته امرأة، وعند توقيف المركبة وطلب هوية السائق ظهرت عليه علامات الارتباك، وتبين أن مرافقته لا تمت له بصلة، ومن مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبعد تفتيش المركبة عثر بحوزته على مبلغ مالي وساعة ثمينة، وفق صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وبينت التحقيقات أنه يقود مركبة مستأجرة بموجب تفويض، ويعمل في تهريب الخادمات من المنازل؛ حيث يتواصل معهن، ثم يرسلن له الموقع على نظام الخرائط حتى يصل لهن.

وأحيل المتهم لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.