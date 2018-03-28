تعديل الحكم بحق إماراتي قتل زوجته من مؤبد إلى 15 سنة

قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في قضية قتل زوج (إماراتي) لزوجته من جنسيته نفسها (وتبلغ 29 عامًا) من المؤبد إلى السجن 15 عامًا مع إلزامه بدفع الدية الشرعية 100 ألف درهم (35000 دولار) لورثتها.

وفي التفاصيل، تعود وقائع الجريمة إلى 2014 في منطقة “وم” بدبا الفجيرة، إذ أقدم مواطن (30 عامًا) على قتل زوجته وأم طفلتهما الرضيعة، وتم القبض على الجاني آنذاك وإحالته للتحقيقات، بحسب صحيفة “البيان” المحلية.

وكشف المتهم أنه عندما قدمت زوجته من أبوظبي حدث بينهما شجار تطور ليصل إلى دفعها وإسقاطها على الأرض على ظهرها، ثم قام بإحضار غترة (شماغ) ولفها حول رقبتها ليخنقها ولم يدعها حتى ماتت.

وأثبت إجراء الفحص النفسي أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لجريمته، إذ سرد كافة تفاصيل جريمته بالترتيب الزمني كما حصلت.