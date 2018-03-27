أب يرمي ابنه المصاب بالتوحد من عمارة ثم يحرق جثته

ارتكب أب أردني جريمة مروعة بحق ابنه المصاب بالتوحد، بعدما أقدم على رميه من عمارة مهجورة في منطقة صويلح بالعاصمة عمان، ثم قام بحرقه بعد أن تأكد من وفاته.

وفي التفاصيل، فإن الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات، يعاني من مرض التوحد ووالداه مطلقان، وقبل الجريمة أقدمت والدته على إرساله وأشقائه لوالدهم (المتهم) المتزوج من زوجة أخرى؛ ليعيشوا في كنفه وبمنزله.

ووفقًا لوكالة عمون الإخبارية المحلية، لم يتمكن الأب من احتمال ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقام بالتخلص منه عن طريق اصطحابه من منزله في منطقة عين الباشا إلى عمارة مهجورة في منطقة صويلح، وهناك قام برميه من أعلى العمارة، وبعدما تأكد أنه فارق الحياة، قام بحرق جثته.

بدورها، قضت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية بالإعدام شنقًا بحق الأب القاتل.