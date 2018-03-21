600 جريمة سرقة في الكويت خلال شهرين

شهدت الكويت حالة غير مسبوقة من ارتفاع مستوى جرائم السرقات، بمعدّل 10 جرائم في اليوم بحسب إحصائية رسمية جديدة.

وكشفت إحصائية لوزارة الداخلية الكويتية للشهرين الماضيين أن إجمالي جرائم السرقات بلغ 600 قضية، منها 220 جناية، و380 جنحة.

وأظهرت الإحصائية، التي نشرتها صحيفة “القبس” المحلية، أن سرقة المركبات والمنازل هي الأكثر انتشارًا بين أنواع السرقات المختلفة، ثم سرقة المحال التجارية.

ونقلت “القبس” عن مصادر أمنية مطلعة أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدًا من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكلٍ يتناسب مع الكثافة السكانية.

ولفتت إلى أن “جرائم السرقات في البلاد ارتفعت بشكل كبير، وهناك المئات من قضاياها لم يُستدل على المتورطين فيها، وأصبحت ظاهرة يومية وتحتل المركز الأول بين الجرائم المسجلة في مخافر البلاد، ولدى الجهات الأمنية المختصة”.

وأوضحت المصادر الأمنية أن “بعض لصوص السرقات هم عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلها إلى قطع غيار وسكراب ليجري بيعها بالتجزئة”.