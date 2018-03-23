الشرطة السعودية تحقق في ملابسات مقتل مواطن داخل مزرعته

تحقق الأجهزة الأمنية السعودية في ملابسات مقتل مواطن بطلقات نارية داخل مزرعته، يوم الخميس، في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي.

وباشرت الشرطة السعودية تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغًا من شاب يفيد بخروج والده من المنزل، يوم الأربعاء، قاصدًا مزرعته الكائنة في مدينة سيهات، لكنه تأخر ولم يعد إلى منزله، بحسب ما ذكره موقع “أخبار 24 ” السعودي.

وقال المسؤول الأمني: “إن أفراد الشرطة تحركوا على الفور وقاموا بالتوجه إلى المزرعة؛ حيث تم العثور على الرجل وقد فارق الحياة؛ إثر تعرضه لعدة طلقات نارية”، موضحًا أنه تم فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات مقتله، وكشف تفاصيل الحادثة كاملة.