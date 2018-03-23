تشكيل عصابي يسرق المراكز التجارية في الرياض السعودية (صور)

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المراكز التجارية، يضم 10 وافدين من الجنسية الآسيوية.

ونشرت شرطة الرياض، بيانًا تداولته وسائل الإعلام المحلية، جاء فيه: “وردت للجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية يتمثل أسلوبهم الإجرامي باقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها.

وأضافت: “تخصصت العصابة في كسر الخزائن الحديدية والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع، مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات عليها، قبل تحرك إدارة التحريات والبحث الجنائي لكشف ملابسات ما يحدث”.

وأضاف البيان: “تكللت الجهود بالنجاح، حيث تم الإيقاع بأفراد العصابة بعد وضع كمين محكم لهم، وإلقاء القبض عليهم جميعًا، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابق لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة”.

وبحسب شرطة الرياض: “تم ضبط مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة، وقد أسفرت التحقيقات المبدئية عن إقرارهم بجرائمهم وقاموا بالإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات”.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض في البيان، إلى أنه “تم العثور على السيارة متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، تبين أنها مسروقة، وبداخلها “عتلات” حديدية، ومقصات، وكشافات، وقفازات. كما أقروا باقتسام الأدوار والمسروقات فيما بينهم، والتي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة”.