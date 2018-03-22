معرض الرياض للكتاب يقدم للنساء تجربة قيادة “السيميوليتر”

قدم معرض الرياض الدولي للكتاب في المملكة العربية السعودية، تجربة فريدة للزائرات الراغبات في القيام بتجربة قيادة افتراضية، حيث جذبت سيارة “السيميوليتر” المخصصة لمحاكاة الواقع زائرات المعرض، وتسابقن لتجربة القيادة الفرضية للسيارة.

وتعد “السيميوليتر” مركبة مزودة بثلاث شاشات كبيرة أمام السائق، تقدم تقييمًا فوريًا شاملًا لإمكانات السائق، وفق ما ترصده، كاشفة الأخطاء التي وقع فيها السائق خلال قيادته الافتراضية، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

كما تحتوي “السيميوليتر” على برنامج تعليمي متطور لتعليم القيادة، يدعم توفير البيئات المختلفة بأدق تفاصيلها والأحوال المناخية المحتملة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، انطلقت فعالياته، الأربعاء الماضي، تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، وحلت دولة الإمارات هذا العام ضيف شرف، ويختتم المعرض في 24 من هذا الشهر.