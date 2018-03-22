ماذا فعل لص عندما اكتشف وجود رضيع في سيارة سرقها؟ (فيديو)

أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجلت فيها العناية الإلهية، عندما أعاد لص سيارات طفلًا عثر عليه في سيارة سرقها.

رصد اللص سيارة من طراز “كيا ريو” متوقفة ومحركها لا يزال يعمل في محطة بنزين، فانتهز الفرصة وقادها بعيدًا.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، لم يدرك اللص أن هناك طفلًا عمره 5 أشهر نائمًا في المقعد الخلفي.

لحسن الحظ، أدرك اللص وجود الطفل، واختار تصحيح الوضع، فتوجه إلى محطة الوقود مرة أخرى لإعادته.

وفي الفيديو يمكن رؤية اللص المرتبك يوقف السيارة في محطة الوقود، قبل أن يسير إلى باب السيارة الخلفي، وبعد بضع محاولات تمكن من إخراج الطفل من مقعد الأطفال، وأسرع إلى متجر المحطة.

كانت شاهدة العيان “ميشيل أشبي” تعمل في المتجر عندما وصل اللص وبدأ الطرق على الباب المغلق، وكشفت أنه كان يصيح “خذي هذا الطفل”.

اقتربت العاملة من الباب وسألته عن ما يحدث، ولكن اللص المرتبك ظل يصيح: “خذي هذا الطفل، خذي هذا الطفل”، ففتحت الباب وأخذت الطفل قبل الاتصال بالشرطة من هناك، بينما هرب اللص.

وفقًا للتقارير، حدثت الواقعة في حوالي الساعة الـ 3:30 صباحًا، ولا تزال الشرطة تبحث عن اللص الذي ترك السيارة على بعد مسافة قصيرة، وبفضل الرعاية الإلهية لم يصب الطفل بأذى.