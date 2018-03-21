الإمارات.. استخدم “السحر والشعوذة” على ابنته لسبب غريب (صورة)

حاول أب في الفجيرة في دولة الإمارات التقرب من ابنته (التي ظلت بحضانة الأم بعد تطليقها) بطريقة غريبة، فبعد أن كان يزورها بشكل متقطع مقدمًا لها الهدايا، أراد أن يجذبها نحوه أكثر، فقرر أن يستخدم “السحر والشعوذة” على أمل أن تحبه ابنته ويكسب قلبها، فقام بعمل طلاسم كتبت بالحبر الأسود وغلفها ودسها في قلادة بعنقها، وفق صحيفة “البيان” المحلية.

لكن الأم ارتابت في أمر القلادة التي ترتديها البنت بسبب شكلها الغريب، فانتزعتها منها وحاولت فتحها، لتعثر بداخلها على أوراق وطلاسم فيها كتابات غريبة، فتملكها الخوف فقررت الاتصال بالجهات الأمنية.

وإثر ذلك، واجهت الشرطة الأب بالتهم المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها، مبررًا أن ما وجد في القلادة رقية شرعية وضعها لابنته، لكن وعلى ضوء الأدلة وجهت الشرطة للأب تهمة استخدام السحر والشعوذة للتأثير على ابنته.