الإمارات تطور “أكبر مدينة فضائية” على الأرض

قال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء (حكومية)، اليوم الأحد، إن بلاده تواصل تطوير أكبر مدينة فضائية علمية على كوكب الأرض، بتكلفة 136 مليون دولار.

وأضاف في تدوينة على موقع “تويتر”، أن المدينة تشكل نموذجًا عمليًا صالحًا للتطبيق على كوكب المريخ، وتضم مختبرات متخصصة ومناطق تعليمية للأبحاث العلمية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت الإمارات مشروع بناء مدينة المريخ العلمية، وهي أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ.

وتتخذ المدينة الفضائية من داخل حديقة “مشرف” بدبي، مقرًا على مساحة أرض تبلغ مليونًا و900 ألف قدم مربع، لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض كنموذج عملي صالح للتطبيق على كوكب المريخ.

ويأتي المشروع، ضمن جهود الإمارات لتحقيق ريادة في السباق العلمي العالمي لإيصال البشر إلى كوكب المريخ خلال العقود المقبلة، عبر إستراتيجية “المريخ 2117″، التي تم إعلانها في فبراير/ شباط 2017، بهدف بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 2015، بدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة علمية استكشافية تصل “الكوكب الأحمر” عام 2021.