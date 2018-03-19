السجن 8 سنوات لفرنسي اغتصب طفلات في المغرب (فيديو)

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في المغرب، مساء الإثنين، حكمها بالسجن 8 سنوات على مواطن فرنسي، بتهمة اغتصاب طفلات، مع دفعه تعويضًا لإحدى الضحايا قدره 30 ألف درهم، أي حوالي 3 آلاف دولار.

واعتبرت رئيسة جمعية “قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية” التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، أن الحكم جيد مقارنة مع الأحكام التي كانت تصدر سابقًا في مثل هذه القضايا، ومع ذلك فالجمعية ستقوم باستئنافه للمطالبة برفع العقوبة.

وكان المدعو “روبيرتو” يقيم في حي الرصيف بمدينة فاس، ويستغل طفلات فقيرات يغيرهن ببعض اللعب وطعام أو بضع دراهم.

وارتاب سكان الحي بشأنه، إلى أن ضبطوه متلبسًا ليلة الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، فحاصروا منزله وهو بداخله وبرفقته 3 طفلات سنهن أقل من 12 عامًا، إلى حين حضور الشرطة التي قامت باعتقاله.

واعترف المتهم أنه مارس الجنس مع طفلة واحدة فقط، وقام بهتك عرضها برضاها ودون عنف، مقابل شراء أثاث لعائلتها حسب أقواله.

وقد شغلت قضية “بيدوفيل” فاس الرأي العام في المغرب فترة طويلة، وأعادت إلى الواجهة نقاش السياحة الجنسية وضرورة التصدي لها.