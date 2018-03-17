بالفيديو.. مواطن سعودي يوثق حادث اعتداء على وافد بالرياض

وثق مواطن سعودي عبر مقطع مصور حادث اعتداء على أحد الوافدين بحي السلي بالعاصمة الرياض.

ووجه المواطن، خلال مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون على موقع تويتر، انتقادات لأجهزة الأمن؛ بسبب ما قال إنه تكرار لحوادث الاعتداء على مواطنين ووافدين من قبل مجهولين، لا سيما في ساعات الليل المتأخرة، وسط غياب لدوريات الشرطة.

ويتضح من خلال تعليق الرجل الذي وثق الحادث، أن الوافد الذي لم يحدد جنسيته، تعرض لعملية سرقة بالإكراه، وضرب مبرح أدى إلى إحداث إصابات ظاهرة بوجهه.

في مشهد مؤلم … مواطن يوثق اعتداء على "مقيم" في #حي_السلي بمدينة #الرياض!

ومصادر صحفية "المقطع" وصل للجهات المعنية. pic.twitter.com/MQyVItz3Qs — هاشتاق العرب (@TheArabHash) March 17, 2018

وفي السياق، قال ناشطون إن المقطع تم توصيله للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لم يتضح المزيد من التفاصيل.

وكتب الصحفي السعودي خالد الزيدان: “توضيح مقطع : أنقذوا # حي السلي بمدينة # الرياض من الاعتداء المتكرر على المقيمين والمواطنين والممتلكات .. وصل الجهات المعنية الله يقويهم”.