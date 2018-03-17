رسالة بالغلط.. عمال في موعد مع الكوكايين

عُثر على أكثر من 600 كيلوغرام من الكوكايين في مؤسسة “في فال دواز” قرب العاصمة الفرنسية باريس صدفة من قبل موظفين كانوا يستعدون لفتح بضاعة جديدة.

فقد بدأ موظفو هذه الشركة للمعدات الصناعية أمس الجمعة -كما العادة- بفتح الحمولة، إلا أنهم عثروا ضمنها أيضًا “على رزم غير موجهة لهم”، بحسب ما روى مصدر مطلع لـ “فرانس برس”.

وأوضح المصدر “فتحوا هذه الرزم فوجدوا فيها مادة مشبوهة فاتصلوا بالشرطة”.

وقد ضُبط أكثر من 600 كيلوغرام في حوالي 100 علبة، وأتى هذا الاكتشاف “صدفة” وقد يكون عائدًا إلى مشكلة طرأت على مسار الحاوية.

وكانت هذه الحاوية آتية من أمريكا الجنوبية، ومرّت عبر مرفأ أنفير في بلجيكا، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن المهربين استخدموا تقنية “ريب أوف” التي يقوم خلالها “مهربون بالتواطؤ مع موظفي جمارك، أو عاملين في المرفأ فاسدين بإزالة الرصاص الذي تُختم به الحاويات، ومن ثم يحمّلون المخدرات فيها، ويعيدون إغلاق الحاوية، ويفترض بشركاء لهم أن يستلموا البضاعة عند وصولها، ويبدو أنه تم تفويت مرحلة ما”.

وسيعكف التحقيق على معرفة مرسل الحمولة ومتلقيها.