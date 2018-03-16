بعد نشرهما مقطعًا إباحيًا وعرضهما المتعة.. هكذا أوقعت الكويت بالتشيكيتين دايانا وكيت

اعتقلت السلطات الكويتية، سيدتين تحملان الجنسية التشيكية، بعد نشرهما فيديو إباحيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن المتهمتين واسمهما دايانا وكيت، طلبتا في مقطع الفيديو نحو 1300 دولار مقابل الليلة الواحدة، بشرط أن تكونا معًا مع الزبون ذاته.

ونشرت المتهمتان إعلانًا إلكترونيًا تضمن مقطعًا إباحيًا، عرضتا فيه جسديهما لمن يرغب، وتبادلتا فيه القبل.

وذكرت صحيفة “الراي” أن “مباحث الآداب وبعد اطلاعهم على المقطع الفاضح، اتضح لهم أن الفتاتين بالفعل متواجدتان في الكويت، وتتخذان من شقة في منطقة الجابرية مقرًا لهما، فأرسلوا لهما مصدرًا سريًا اتفق معهما واستجاب لشروطهما، ودفع العربون، وعندما حانت ساعة الصفر أعطى إشارة لرجال الفرقة فتمت مداهمة المكان، وتمكنوا من ضبطهما”.

وقال مصدر أمني إن “الفتاتين مصنفتان عالميتان في مجال بيع المتعة الحرام، وتجولان في دول عدة لبيع الرذيلة مقابل المال”.

وأكد أن “السلطات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهما تمهيدًا لإبعادهما”.