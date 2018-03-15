بالصور.. تفكيك عصابة تشتري طفلات تسخرهن في السرقة

ذكرت الجهات الأمنية بإقليم غارد جنوب فرنسا، أنها تمكّنت من تفكيك عصابة كانت تقوم بسرقة المنازل، وضبطت بحوزتها كمية كبيرة من المسروقات.

وأورد موقع “ميدي ليبر” الفرنسي، أن تلك العصابة، كانت تسخّر طفلات صغيرات من أصل صربي في عمليات السرقة، بعد أن اشترتهم من أسرهم في ضواحي باريس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 ألفًا و80 ألف يورو، وتقوم بتوزيعهم يوميًا على مختلف القرى بين مدينتي “بيربينيا” و “كان”.

وأطلقت الجهات الأمنية عمليات بحث وتحقيق طوال 6 أشهر من فريق مكون من 180 فردًا قبل أن تتمكّن من ضبط العصابة، وإلقاء القبض على 7 من أفرادها يخضعون حاليًا للتحقيق.

وقامت العصابة بتنفيذ 1500 عملية سرقة خلال 6 أشهر، حسب الجهات الأمنية التي بدأت تحقيقاتها في سبتمبر/أيلول 2017، وكانت أول سرقة في بلدة “فيرجيز”.

وتم حجز 1100 قطعة مجوهرات وزنها 6.5 كيلوغرامات، و40 ساعة فاخرة بقيمة 150 ألف يورو، و25 ألف يورو نقدًا، ثم 12 ألف يورو في حسابات بنكية تم الحجز عليها.