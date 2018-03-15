بالفيديو.. إسبانية تقتل قطًا بوضعه في غسالة الملابس لهذا السبب

أقدمت فتاة إسبانية على قتل قط بطريقة بشعة، عبر وضعه داخل غسالة الملابس وذلك لمجرد اقترابه من قطتها.

وأثارت الفتاة البالغة 23 عامًا وتعمل نادلة، غضبًا عارمًا على الإنترنت، بعد أن نشرت مقطع فيديو صورته بنفسها لعملية قتل القط.

وفي المقطع يمكن سماع القط وهو يصرخ من داخل الغسالة، بينما تسخر الفتاة منه قائلة: “ما الأمر؟ مواء أنت ستبقى هناك”، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

ونشرت الفتاة المقطع المقلق تحت عنوان “ماكينة غسل القطط”، قائلة: “هذا ما يحدث للقطط التي تقترب من قطتي المسكينة”.

وبعد ما يبدو كأول دورة للغسالة، يمكن سماع الشابة تقول: “أيها السيدات والسادة، لقد جئنا لنرى كيف تسير الأمور، لكن يبدو أنه لا يزال حيًا”.

وأضافت: “يبدو أن أولئك الذين يقولون إن القطط لديهم 9 أرواح على حق”، قبل أن تضيف مزيدًا من الصابون، وبدء دورة غسيل أخرى.

بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جمع المشاهدون الغاضبون 300 ألف توقيع على موقع “change.org” مطالبين بعقاب الفتاة.

لكن وفقًا لتقارير محلية، رفضت الفتاة الاعتراف بخطئها رغم الانتقادات الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددت بمواصلة قتل الحيوانات حيث كتبت على صورة لكلب: “الضحية التالية، إذا لم تريدوا أن أقتل القطط، سأقتل الكلاب”.