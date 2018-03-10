بعد جدل “مواقع التواصل”.. القبض على أم عذبت طفلها وأحرقت جسده

ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ في مصر القبض على ربة منزل يوم السبت لاتهامها بتعذيب ابنها بمساعدة زوجها وإحداث إصابات شديدة به وتحرر المحضر رقم 2820 جنح قسم أول وجار العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول الطفل يحيى لطفي صبحي 3 سنوات من إحدى قرى مركز كفر الشيخ مصاب بكدمات في ظهره وحروق من الدرجة الثانية في قدميه وتم نقله لغرفة عناية الأطفال.

وبسؤال الطفل بعد إفاقته أكد أن من قامت بضربه والدته، فألقى القبض عليها ولكنها أنكرت واتهمت زوجها الحالي بالتعدي على ابنها من زوجها السابق وتبين أن الزوج الثاني للأم هو عم الطفل وتزوجها عقب وفاة أخيه و بمواجهته عقب إلقاء القبض عليه اتهم زوجته والدة الطفل بالتعدي على ابن شقيقه.

وأثارت الواقعة غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال المتابعون” إنه من غير المصدق أن يكون أهل الطفل هم من عذبوه بتلك الطريقة القاسية وأجمعوا أنهم انتزعت من قلوبهم الرحمة وأنهم لا يستحقون أن يكونوا أهلاً لهذا الطفل فهناك من يتمنى إنجاب أطفال وغير قادر على ذلك.”