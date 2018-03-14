الإمارات.. قتلت “الجنين” قبل ولادته انتقامًا من أمه

تسبب إصرار ابن على الزواج من الفتاة التي أحبها رغم معارضة والدته وحثه على الزواج من ابنة خالته في نهاية مؤلمة.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت أحداثها بدولة الإمارات، بحسب صحيفة “البيان” المحلية، فإن الزوجة التي أصر الابن على الزواج منها، وافقت على شرط الأم بالعيش معهم في البيت ذاته، محاولة التودد لحماتها بشتى الطرق، ورغم ذلك ظلت الأم تحرض ابنها على تطليق زوجته.

وبعد حمل الزوجة، توجهت والدة الزوج إلى منزل شقيقتها (التي طمعت بتزويج ابنتها لابنها) وخططتا معًا لقتل الحفيد قبل ولادته، بدافع الانتقام.

وقامت خالة الزوج بإعطاء أدوية لإجهاض الجنين لوالدته، والتي أعطتها بدورها لزوجة ابنها التي أجهضت جنينها، قبل أن تتضح بالتحاليل الطبية ملامح الجريمة، حيث تم إلقاء القبض على والدة الزوج، وإحالتها إلى النيابة العامة.