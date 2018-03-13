ضبط مصري ينصب على مواطنيه بدعوى علاقته بسفارة الإمارات

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص ادعى وجود علاقة بينه وبين مسؤولي السفارة الإماراتية في القاهرة؛ للنصب على المواطنين.

وجاء القبض على المتهم (ر ح – 50 عامًا) بعدما تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من أحد المواطنين بتعرضه لعملية نصب، ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وبيّنت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من أحد مقاهي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة مكانًا لاستدراج ضحاياه والنصب عليهم، بالحصول على مبالغ مالية في مقابل تسفيرهم إلى الإمارات.

وأوضحت أن المتهم أقنع ضحاياه من خلال تواصلهم معه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بوجود علاقات صداقة قوية تربطه بمسؤولي السفارة الإماراتية في القاهرة.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية عثرت بحوزة المتهم على 6 جوازات سفر، و4 تأشيرات خاصة بمواطنين، في حين أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم بشأنه.