حبس مصري اغتصب طفلًا وقطع جزءًا من لسانه

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، حبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب طفل داخل مقبرة بمدينة حلوان جنوبي القاهرة.

وألقت الجهات الأمنية بمحافظة حلوان القبض على شخص يدعى محمد مصطفى 38 عامًا، بعدما ورد بلاغ باغتصاب الطفل عادل شعبان البالغ 9 سنوات داخل المقبرة وقطع جزء من لسانه.

وتشير التحريات إلى أن المتهم استدرج الضحية بزعم أنه يريد تشغيله معه قبل أن يقوم باغتصابه.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة بالواقعة، حيث اعترف الجاني بارتكابه الواقعة بزعم “نشوته الجنسية وعدم زواجه رغم كبر سنه”.