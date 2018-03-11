تفاصيل جديدة حول تعرض خادمة فلبينية للتعذيب في الكويت (صور)

كشفت التحقيقات في قضية التعذيب التي تعرضت له الخادمة الفلبينية على يد أسرة كفيلها الضابط في وزارة الداخلية الكويتية، أنه حاول “لملمة” القضية بالتوجه إلى السفارة الفلبينية لحث الوافدة على التنازل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وكانت الخادمة قد هربت من منزل كفيلها الضابط باتجاه سفارة بلادها، أثناء وجوده وأسرته في المخيم.

وقالت إنها تتعرض للمعاملة السيئة، منذ أن بدأت عملها لدى كفيلها قبل ثلاثة أشهر.

ورصدت وزارة الداخلية، في وقت سابق، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وافدة تعرضت للاعتداء، وتبين أن المقطع حقيقي وأن الوافدة تمكنت من الهرب إلى مقر السفارة الفلبينية والتي بدورها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكفيل.

ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصدر أمني قوله “من المقرر أن تتخذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الكاملة في الواقعة على أن تحيل الطرف المتسبب في هذه الإصابات سواء كان الضابط أو أيًا من أفراد أسرته إلى القضاء”.

وتسود العلاقات الفلبينية الكويتية حالة من التوتر غير المسبوق، بعد أن دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي العمالة الفلبينية في الكويت إلى مغادرتها على الفور، في أعقاب حادثة العثور على خادمة فلبينية مقتولة ومخبأة في ثلاجة إحدى الشقق السكنية.

وقرر الرئيس الفلبيني، آنذاك، حظر إرسال العمالة إلى الكويت، وقال “إن قرار الحظر سيستمر حتى تتأكد الحكومة من أن العاملين الفلبينيين في الكويت آمنون”.