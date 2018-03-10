إحباط محاولة خطف فتاة سعودية في أبها (فيديو)

أحبط مواطن سعودي محاولة خطف طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة.

وبحسب موقع “العربية نت”، فقد تمكن المواطن السعودي “طلال سعد الشهراني” قبل يومين من إنقاذ طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، من الاختطاف في مدينة أبها بعد أن قام بمراقبة سيارة بعد الاشتباه بها، في مشهد يذكر بالأفلام البوليسية.

وقام الشهراني بملاحقة السيارة الخاطفة وتصويرها، مؤكدًا أنه سينقذ الفتاة، إذ سمع صوته في الفيديو يقول: “والله ما يروح وأنا بو سعد”، في إشارة إلى أنه لن يترك الجاني ينجو بفعلته.

وعن تفاصيل القصة، قال الشهراني: “أثناء توجهي لمدينة أبها، لاحظت وقوف مركبة سوداء من نوع كامري، يستقلها شخص أمام (طالبة) خرجت من مدرستها القريبة من المكتبة العامة بأبها أثناء هطول الأمطار، ووقفت تنتظر أهلها لاصطحابها”.

وأضاف أنه “أحس بشيء مريب، وفضّل مراقبة الموقف، ولاحظ بأن الخاطف المرتبك، قام بإقناع الطالبة بالركوب معه”.

بعدها قرر اللحاق بالمركبة المشبوهة التي سلكت طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، لتتجه فجأة نحو عقبة ضلع الرابطة بين أبها وجازان، فوثق حينها مقطع فيديو قصير أثناء نزول المركبة من عقبة ضلع، وأثناء متابعته للمختطف، شاهد الطالبة وهي تحاول أن تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية.

على إثر ذلك، قام الشهراني بإبلاغ الدوريات الأمنية، وتم إجبار سيارة الخاطف على التوقف، حينها خرجت الفتاة من المركبة فورًا، ليهرب الخاطف نحو أبها، إلا أن الشهراني تمكن وبمساعدة رجال الأمن، من القبض عليه.

وإثر عمله البطولي هذا، حظي “الشهراني” بتكريم مدير شرطة أبها اللواء صالح القرزعي، تقديرًا لمساهمته مع رجال الأمن وحمايته للفتاة.