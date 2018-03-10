 تضامن واسع مع عضوة “الشورى السعودي” لطيفة الشعلان بعد تعرضها لهجمة في تويتر

حظيت عضوة مجلس الشورى السعودي الناشطة البارزة لطيفة الشعلان بتضامن وتأييد واسعين من قبل مواطنيها في مواجهة هجمة تعرضت لها من قبل معلقين في تويتر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في السعودية.

ودخل وسم #عضوة_شورى_تعتبر_الشعب_دواعش قائمة الوسوم الأعلى تفاعلًا في المملكة، اليوم السبت، بعد تغريدة للنائبة الشعلان اعتُبرت أنها اتهام لمهاجمي مواقفها في مجلس الشورى بأنهم دواعش.

وكانت شعلان أبدت تأييدها لتغريدة لإحدى متابعاتها كتبت فيها: “ما يصح إلا الصحيح.. والقافلة تسير والدواعش ينبحون”، إذ ردت عليها بالقول: “أحسنتِ”.

ورغم تعرضها للهجوم من قبل أعداد من المغردين إلا أن معظم الشخصيات والحسابات السعودية المعروفة عبرت عن مساندتها للشعلان وكتب الكاتب والمحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم: “ماتتعرض له الدكتورة لطيفة الشعلان من هجوم ممنهج من بعض الدرباوية في تويتر بسبب مواقفها في مجلس الشورى؛ تنمر وتخلف وعدوان وظلم من حقك أن تختلف مع ماتطرحه تحت قبة المجلس لكن مو من حقك التشكيك بوطنيتها وسبها وشتمها المجلس لازم يدافع عن أعضائه بالطرق القانونية”.

ماتتعرض له الدكتورة لطيفة الشعلان من هجوم ممنهج من بعض الدرباوية في تويتر بسبب مواقفها في مجلس الشورى ؛ تنمر وتخلف وعدوان وظلم

من حقك ان تختلف مع ماتطرحه تحت قبة المجلس لكن مو من حقك التشكيك بوطنيتها وسبها وشتمها

المجلس لازم يدافع عن اعضائه بالطرق القانونية — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) March 9, 2018

وكتبت الناشطة السعودية حليمة مظفر: “ليت لدينا في #مجلس_الشورى عشرة فقط بقوة لطيفة الشعلان وصدق مواقفها.. تنبع مواقفها من ملامسة الواقع وتطرح رؤاها وفق منهج علمي .. صادقة مخلصة تتمتع برؤية بعيدة النظر وما تعانيه من حملة تنمر لإخافتها ستفشل لأنه تنمر ينطلق من وعي مريض بالجهل والرجعية لا يريد التحرك للأمام للأسف.”

ليت لدينا في #مجلس_الشورى عشرة فقط بقوة لطيفة الشعلان وصدق مواقفها.. تنبع مواقفها من ملامسة الواقع وتطرح رؤاها وفق منهج علمي .. صادقة مخلصة تتمتع برؤية بعيدة النظر وما تعانيه من حملة تنمر لإخافتها ستفشل لأنه تنمر ينطلق من وعي مريض بالجهل والرجعية لا يريد التحرك للأمام للأسف https://t.co/Jyd7IytMZX — حليمة مظفر (@halimamuthffar) March 10, 2018

وعلق المدون والإعلامي السعودي طراد الأسمري: “ # عضوه_الشوري_تبلك_المواطنين .. هذا الهاشتاق وغيره نموذج لحملات التنمر الإلكتروني التي يقودها مجموعة من العنصريين في محاولة منهم لتوجيه الرأي العام وفرض أجندتهم المشبوهة عبر تشويه سمعة كل من لايوافقهم .. خابوا وتعسوا.”

#عضوه_الشوري_تبلك_الموطنين .. هذا الهاشتاق وغيره نموذج لحملات التنمر الالكتروني التي يقودها مجموعة من العنصريين في محاولة منهم لتوجيه الرأي العام وفرض أجندتهم المشبوهة عبر تشويه سمعة كل من لايوافقهم .. خابوا وتعسوا✋???? — طراد الأسمري (@alasmari) March 9, 2018

وتعد الشعلان من أبرز السعوديات المطالبات بتعزيز حقوق المرأة في المملكة مستغلة عضويتها في مجلس الشورى.

وتصدرت عدة ناشطات سعوديات بارزات وحقوقيات معروفات مطالب نساء المملكة منذ عقود، لكن غالبيتهن كن من خارج المؤسسة الرسمية، فيما برز اسم لطيفة الشعلان من خلال مطالباتها العلنية من داخل المؤسسة الرسمية لصالح نساء المملكة.

واشتهرت العام الماضي ردة فعل الشعلان، على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فور صدوره، حيث فقدت السيطرة على نفسها، وبكت على الهواء مباشرة في مقابلة على قناة العربية، فرحًا بقرار الملك سلمان التاريخي.