النيابة المصرية تأمر بحبس شخص ادعى أنه “اليسوع”

أمرت النيابة المصرية، الثلاثاء، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة “ادعاء النبوة” والاعتداء على حارس في أحد بنوك مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ويدعى محمد أدهم (42 عامًا)، “مارس سلوكًا غريبًا خلال الشهور الأخيرة من خلال ارتداء ملابس غريبة الشكل إلى جانب إطلاق لحيته بشكل كبير، مدعيًا وسط محل سكنه أنه يسوع”.

وبينت التحقيقات أن “والد المتهم توفي، فدخل في حالة نفسية سيئة جعلته يردد كلمات متواصلة، مثل: أنا يسوع.. أنا الرسول.. كلكم أولادي”، مشيرة إلى أن “الجهات الأمنية استقبلت عدة بلاغات بسبب تخوف الأهالي من سلوكه”.

ولفتت إلى أن “المتهم هاجم مؤخرًا أحد البنوك ملقيًا مادة مياه نار في وجه أحد حراس البنك مسببًا له عاهة”.

بدوره، أصر المتهم خلال التحقيقات على ترديد كلمات ادعاء النبوة، فيما قررت النيابة حبسه وعرضه على لجنة طب نفسي لتحديد حالته.