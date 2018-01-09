دبي.. عربي ينتحل صفة “مندوب” ويختطف سيدات من المطار

أحالت النيابة العامة في دبي في دولة الإمارات متهمًا من جنسية عربية (29 عامًا) إلى محكمة الجنايات مطالبة بتوقيع أقسى عقوبة عليه، بتهمة خطفه سيدات من مطار المدينة الرئيس.

وفي التفاصيل، فإن المتهم وصلته معلومات عن المجني عليهن بموعد قدومهن إلى الدولة للعمل، وذلك بالاتفاق مع شخص متواجد خارج الإمارات يزوده بمعلومات عن العاملات المنتدبات للعمل في الدولة.

وقام المتهم باستقبال المجني عليهن في مطار دبي بصفته مندوب مكتب استقدام مكتب الأيدي العاملة الذي حضرن عن طريقه، ثم طلب منهن جوازات سفرهن لإيهامهن بأنه يتأكد من صحة بياناتهن، وبعدها طلب منهن مرافقته وتوجه بهن إلى غرف مختلفة في بنايات في إمارات دبي، واحتجزهن لحين عرضهن على الأسر الراغبة في الحصول على خادمات، وفق موقع “آراء الإخباري”.

وكشفت النيابة أن المتهم ادعى أنه يمثل أحد مكاتب الاستقدام، وكان يتفق مع بعض العائلات التي ترغب في الحصول على عاملات ويعرض عليهم عقودًا مزورة منسوبة إلى مكاتب استقدام العاملات.

وبعد أن احتجز المجني عليهن مدة 3 أيام اتفق مع امرأة من الجنسية الأفريقية على إطعامهن والاهتمام بهن، إلا أن المتهمة الأفريقية نسيت إغلاق الباب بعد إحضارها الطعام، فهربت العاملات واستوقفن مركبة أجرة واتصلن بموظفة مكتب الاستقدام، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وعثر في مقر سكن المتهم على مجموعة من العقود المشابهة لعقود العمل وتأشيرات إقامة خاصة بالمجني عليهن، حيث أقر المتهم بأن المضبوطات تعود للمجني عليهن.