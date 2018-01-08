الإمارات تقرّ شرطًا جديدًا لحصول الوافدين على تأشيرات العمل

اشترطت الإمارات العربية المتحدة على الراغبين بالحصول على تأشيرة عمل داخل أراضي الدولة تقديم “شهادة حسن سيرة وسلوك”، اعتبارًا من 4 شباط/ فبراير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الإثنين، عن اللجنة التنسيقية المخولة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /1 / 8 / لسنة 2017، قولها: إن “الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وبينت أنه “يجب أن تكون الشهادة مصدقة من بعثات الدولة في الخارج، أو من مراكز التصديقات / مراكز إسعاد المتعاملين / التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي”.

وهذه الشهادة محصورة بـ “القادمين للدولة بغرض العمل دون أفراد أسرهم، ولا تطلب من القادمين للزيارة أو السياحة”، وفق اللجنة التنسيقية، التي أكدت أن القرار “يأتي ضمن مساعي الحكومة في تحقيق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع، وجعل الإمارات من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم”.