سائق شخصي يهتك عرض فتاة في الإمارات.. ويستغل “واتساب”

اتهمت النيابة العامة بمحكمة الجنايات، في إمارة دبي، سائقًا آسيويًا بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 12 عامًا، بعد أن أوكلت أسرتها إليه مهام توصيلها إلى المدرسة وإعادتها للمنزل.

وكشفت النيابة، بحسب صحيفة “البيان” المحلية، أن المتهم كان يتحرش بالطالبة داخل سيارة عائلتها أثناء رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة للبيت، إضافة إلى تحرشه بها داخل البيت مستغلًا خلوته بها في بعض الأحيان، مبينة أنه اعتاد أن يرسل صوره للضحية وهو عارٍ عبر برنامج “واتساب“.

وأوضحت أن المتهم كان يهدد الطالبة بالانتحار إذا أبلغت أهلها عن اعتدائه على عرضها، وهو ما جعلها تخاف من فضحه والإبلاغ عنه.