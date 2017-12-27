رسالة “واتساب” تكشف عن عصابة للاتجار بالبشر في الإمارات

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الثلاثاء، قضية اتجار بالبشر تورط فيها 8 فتيات آسيويات ورجل، وذلك من أجل إصدار الحكم في جلسة 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت 3 من المتهمات خططن لافتتاح محل للمساج، واستغلال فتياته في الدعارة، وقمن بالاتفاق مع سيدة لديها محل للمساج في إحدى دول جنوب شرق آسيا لإحضار 7 فتيات للعمل لديهن، وقامت تلك السيدة بتجهيز الفتيات، وبعدها أرسلت السيدات الثلاث لها قيمة التذاكر، ومتطلبات السفر مع تأشيرات الزيارة للدولة، بحسب موقع “آراء الإخبارية” المحلي.

وحضرت الفتيات إلى الدولة عبر المطار، حيث فوجئن بعدم حضور أي من السيدات الثلاث لاستقبالهن فحجزن سيارة أجرة المطار وطلبن من السائق إيصالهن إلى العنوان المكتوب على الورقة والتواصل مع رقم هاتف المتهمة الأولى صاحبة محل المساج، وعندما وصلن إلى الشقة، أمرتهن صاحبة محل المساج بالبدء بالعمل في المحل، ومع مرور الأيام بدأت ترغمهن على ممارسة الدعارة مع الرجال بمقابل ماديّ، وأغلقت عليهن الشقة.

لكن فتاتين من المجموعة رفضتا العمل، وتواصلت إحداهما مع زوجها الموجود في بلدها عبر برنامج التراسل الفوري “واتساب”، وأخبرته بأنها مسجونة في غرفة، وتفرض عليها المتهمة الأولى ممارسة الفاحشة.

وقام زوج الفتاة بالتواصل مع الأجهزة المختصة في بلده، والتي تواصلت مع سفارة بلده في أبوظبي، وبعد التثبت من الموضوع أبلغت السفارة الجهات الأمنية في الإمارات، والتي أعدت كمينًا وقبضت على المتهمات متلبسات بالجرم المشهود ومعهن المتهم الرابع.

وقبضت الجهات الأمنية على 9 فتيات، 3 منهن متهمات بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، أما المتهم الرابع فهو آسيوي ومتهم بالتحريض على الدعارة.

والفتيات الخمس الأخريات متهمات بممارسة الدعارة بمقابل ماديّ، والبقاء في الدولة بصورة غير شرعية. وتمت إحالة الفتاتين اللتين رفضتا العمل إلى مركز إيواء الاتجار بالبشر بالدولة، تمهيدًا لإعادتهما إلى بلدهما.