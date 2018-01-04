إحالة مسؤولين في مصر إلى القضاء بتهمة تهريب الأنسولين لتركيا

أحالت النيابة الإدارية في مصر اليوم الخميس، مسؤولين بإدارة الجمارك في مطر الغردقة إلى المحاكمة العاجلة، في اتهامات تتعلق بتسهيل خروج دواء الأنسولين ومضبوطات دون جمركة إلى دولة تركيا.

وأمرت النيابة الإدارية بالقبض على المتهمين، اللذين يعمل أحدهما رئيس قسم والآخر مأمورًا للجمارك، بعد ثبوت تواطؤهما مع 6 ركاب مصريين وتسهيل خروجهم دون تفتيشهم بالمنفذ الجمركي بالمطار، قبل أن يتمكنوا من تهريب بعض الأدوية التي تعاني السوق المصرية من اختفائها، وأشياء تقدر بنحو 3 ملايين جنيه دون إخضاعها للجمركة.

وشملت المضبوطات، التي قدرت القيمة الجمركية لها بأكثر من 6 ملايين جنيه، كميات من أحد أنواع الأدوية المخدرة، وكميات من الفضة، إلى جانب قطع أخرى قيمة، وكذلك كميات من دواء وحقن الأنسولين.

وذكرت مصادر بالمطار، أن مكتشف تلك الواقعة هو الأمن الوطني بالمطار، بعدما ورد بلاغ باعتزام بعض الركاب تهريب أدوية تعاني السوق المصرية من اختفائها، موضحة أنه تمكن بالفعل من ضبط كميات من بعض الأدوية، ومشغولات، وأشياء أخرى خلال تفتيشه للركاب بعد صعودهم الطائرة.

يذكر أن ملايين المصريين عانوا خلال الفترة الماضية من ندرة عقار وحقن الأنسولين بالصيدليات؛ ما تسبب لهم في مضاعفات صحية خطيرة خاصة مرضى السكري.

وتسببت الأزمة في خروج أصوات تطالب بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قبل أن تعلن النيابة الإدارية القبض على أحد المتسببين في تلك الأزمة من خلال احتكار عمليات استيراد الدواء.