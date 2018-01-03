بالفيديو.. “عبودي باد” يحاول إثناء سعودي عن ابتزاز فتاة.. والمبتز يكشف عن مفاجأة

حاول “عبودي باد” أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عبر مقطع “سناب شات” بثه مباشرة، أمس الثلاثاء، ثني شاب ابتز فتاة وهددها.

وقرأ “عبودي باد” رسالة لفتاة تطلب المساعدة جاء فيها: “هذا واحد اسمه محمد وعمره 39 سنة، يحب بنت اسمها سارة عمرها 18 سنة، البنت ما تحبو وجاب رقمها بالقوة وشافها بدبي، وأعجب فيها، وهددها، وقالها إذا ما أرسلت صورك سأقول لأهلك إنك بتكلمي الأولاد وتخرجي معاهم، هي خافت وأرسلت صورها، وهددها مره ثانية وقلها إن ما كلمتيني كل يوم وأرسلتيلي صورة ليكي حرسل الصور لأخوكي، اتمنى تتصل عليه أنا صاحبتها وحابة أساعدها”.

واتصل “عبودي باد” بالفعل على الشاب “محمد”، واستفسر منه عن حقيقة المشكلة، إذ حاول “محمد” نفي ابتزازه للفتاة، لكنه عاد وأقر بفعلته، مبينًا أنه يحبها ويرغب بالزواج بها، مصرًا أنها تحبه أيضًا.

وأوضح “عبودي باد” للشاب أن سلوكه خاطئ ولا يجوز أن يبتز الفتاة بهذه الطريقة، لكن “محمد” قال إن “الفتاة هي المخطئة، ثم بدأ يبكي منفعلًا”.

وتابع الشاب أن الفتاة هي من قابلته بالفندق وهي من كلمته، وأضاف: “أخذت رقمها، ثم صرنا نتواصل عبر الهاتف، وبدأت هي بإرسال صورها”، نافيًا أنه هددها، مضيفًا أنه فقط أخبرها “أنه سيرسل صورها لأخيها إن توقفت عن التواصل معه”.

وأعاد “عبودي باد” محاولته إقناع “محمد” بالتخلي عن فكرة ابتزازه للفتاة، مبينًا له أن الفتاة بعمر ابنته، فكشف الشاب “محمد” أنه من المدينة المنورة، وتابع: “بالغلط، قلت لها إني أبي أنشر لها صورها، بس أنا ما أبي، بس هي جميلة وأنا وجهي زي الصندل”.

وقال “محمد” إن الفتاة أخبرته عبر اتصال هاتفي، أنه بالإمكان أن يتقدم لها ليتزوجها، لكنها عادت وبعد أن أنهت المكالمة بإرسال رسالة له تنهي بها العلاقة، فحاول الاتصال عليها مجددًا لكنها حظرته.

وأكد “محمد” مرارًا أنه لم يقصد أن يبتزها، وكان “يمازحها”، ثم عاد وبكى منفعلًا، وقال لـ”عبودي باد”: “ارسلك صورها؟”.

ولكن “محمد” رغم كل محاولات “عبودي باد” أصر على علاقته بالفتاة، معترفًا أنه ربما يستمر بابتزازها، وقال “أنا بكلم أخوها خلاص بتجوزها”، وأكد أنه سيبتزها في حال لم توافق.

وهدده “عبودي باد” أنه سيحول موضوعه للجهات المختصة، بقوله: “شوف التلفون اللي حيجيك بعد شوي”، إلا أن الشاب محمد وفي محاولة ليبدو في موقع قوة، فاجأه بقوله: “حوّل.. بس لا تنسى معاك النقيب محمد”.