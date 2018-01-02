محكمة مصرية تصدر حكمها بحق قاتل الأم السعودية وابنتها الكويتية

أحالت محكمة الجنايات المصرية أوراق المصري عبد التواب المتهم بقتل السيدة السعودية وابنتها الكويتية في مصر قبل نحو عامين، إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقاً.

وكانت النيابة العامة في محافظة المنيا المصرية قد أحالت المتهم عبد التواب إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للسيدة وابنتها وإخفاء الجريمة، إضافة إلى حبس أشقاء زوجته الثلاثة بتهمة التستر على الجريمة وعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وطلب محامي الدفاع عن أشقاء زوجة المصري عبد التواب إعادة فتح باب المرافعات لتقديم أدلة جديدة لموكليه المتهمين، حيث حددت المحكمة جلسة 15 كانون الثاني/ يناير الجاري لإعادة فتح المرافعة.

وكان المصري عبد التواب قد أقدم قبل نحو عامين على قتل سيدة سعودية في العقد السادس من عمرها وابنتها الكويتية البالغة من العمر 27 عاماً، وألقى بجثتيهما في بئر لإخفاء جريمته.

وادعى عبد التواب وهو سائق الضحيتين في الكويت، سقوط الأم في البئر ثم اعترف بقتله لابنتها بسكين ورميها في البئر أيضا بمساعدة زوجته وأقاربها، وبعدها قام بردمها لإخفاء الجثتين، لكن رسالة كانت بعثتها الابنة لأهلها في الكويت قبل مقتلها، كشفت جريمته.