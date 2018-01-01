مذيعة مصرية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية على الهواء (فيديو)

قررت المذيعة المصرية منال أغا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في فبراير/شباط 2018.

وقالت أغا خلال تقديمها برنامج “مع منال أغا” عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء الإثنين إن نساء مصر هن القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية.

وتساءلت المذيعة المصرية: “لماذا لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية”، مشيرة إلى أن مصر تأثرت كثيرًا بعدة مشاكل واجهها الشعب المصري في جميع الجوانب أدت لتدهور جميع الخدمات.

وبقرار المذيعة تتسع دائرة المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، بعدما أعلن كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمحامي الشهير خالد علي مرشح سابق للرئاسة ترشحهما لكن الأمور لم تحسم بعد ولم يحددا قرارهما بشكل نهائي.