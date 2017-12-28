الاعتداء على شرطيين وتحطيم دوريتهما في الكويت

اعتدى شخصان بالضرب على شرطييْن كويتيين، وحطما زجاج دوريتهما، الخميس، الأمر الذي يمثل آخر حلقات سلسلة الاعتداء على رجال الأمن في الكويت.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر أمني، أن شخصين اعتديا على شرطيين في منطقة “الصليبية”، بعدما هرع الشرطيان بدوريتهما لفض نزاع بين جارين كويتيين.

وأضاف المصدر أن “المعتدي تهجم على رجال الشرطة بسلاح أبيض وعصا حديدية، وضرب أحد رجلي الأمن ومن ثم حطم زجاج الدورية الأمامي والخلفي بالكامل”.

وتابع أنه “وعند محاولة ضبطه قام شقيقه بضرب الشرطي ومحاولة تثبيته والاعتداء عليه”.

وأشار إلى أن “الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من ضبط المعتديين وإحالتهما إلى الجهات القضائية”.