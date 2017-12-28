الكويتي قاتل زوجته الخليجية الحامل يكشف أسباب جريمته

كشف الرجل الكويتي الذي قتل زوجته خنقًا وهي حامل في الشهر السادس، لشرطة مباحث تيماء اليوم الخميس، أنه فعل ذلك بسبب مشكلات عائلية بينهما وصلت إلى ذروتها، في حين تبين أن هناك شكاوى إدمان سابقة مسجلة بحقه.

وأضاف الجاني بحسب صحيفة “الراي” المحلية، أنه تخلص من زوجته بسبب مشكلات عالقة بينهما وصلت إلى ذروتها في اليومين الماضيين، ثم قام باستدراجها بذريعة الخروج من المنزل ومناقشة هذه المشكلات، فخرجت معه وانطلق بها إلى مواقف “نادي الجهراء” وهناك حصل نقاش حاد بينهما، ما دفعه للانقضاض عليها وخنقها ولم يتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشف مصدر أمني، أن المتهم اتصل على والده الذي يعمل في وزارة الداخلية عقب جريمته وأبلغه بما فعله، فطلب منه والده تسليم نفسه، كما قام بطلب سيارة إسعاف للمجني عليها، حيث نقلت للمستشفى وتبين أنها توفيت هي وجنينها.

وأكد المصدر، أنه بعد التحري عن الرجل تبين أن هناك شكاوى إدمان سابقة بحقه، وبعد اعترافه أحيل إلى النيابة العامة، فيما ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمة قضية قتل عمد.

يذكر أن ناشطين تداولوا اليوم خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الضحية سعودية الجنسية، فيما اكتفى الأمن الكويتي بالإشارة إلى أنها خليجية.