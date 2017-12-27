امرأة أسترالية تنجو من الإعدام في ماليزيا بتهمة تهريب المخدرات‎

نجت أم أسترالية لثلاثة أبناء، اليوم الأربعاء، من حكم بالإعدام بعد أن برّأتها محكمة ماليزية من تهمة تهريب المخدرات.

وضبطت السلطات ماريا إلفايرا بينتو إكسبوستو (54 عامًا) وفي حقيبة ظهرها أكثر من كيلوغرام من مادة “ميثامفيتامين” عندما كانت في “الترانزيت” في كوالالمبور أثناء توجهها من شنغهاي إلى ملبورن في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وينص القانون الماليزي على اعتبار من يدان بحيازة أكثر من 50 غرامًا من المواد المخدرة غير القانونية مهربًا يواجه حكمًا إلزاميًا بالإعدام.

ولكن القانون جرى تعديله الشهر الماضي بحيث يسمح للقضاة باللجوء لتقديرهم الشخصي، لكن هذا التعديل لم يطبّق بعد.

وقال محامو إكسبوستو إنها كانت ضحية شخص أوهمها أنه يحبّها على الإنترنت حيث استدرجها صديق له على الإنترنت، منتحلًا شخصية جندي أمريكي يخدم في أفغانستان، لحمل حقيبة لا تعلم أن بها مخدرات.

وقال القاضي غزالي تشا، اليوم الأربعاء: “أتفق مع الحجة التي قدّمها الدفاع بأن المتهمة لم تكن تعلم بوجود مخدرات في حقيبتها”.

وحوّل القاضي إكسبوستو إلى إدارة الهجرة الماليزية لترحيلها.

وكانت ماليزيا قد أعدمت من قبل ثلاثة أستراليين بتهمة تهريب المخدرات هم كيفن بارلو وبراين تشيمبرز في 1986 ومايكل ماكولف في 1993.