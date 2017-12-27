مصرية تروي تفاصيل اغتصاب طفليها على يد “أستاذ المدرسة” (فيديو)

سردت سيدة مصرية تفاصيل مثيرة عن اغتصاب مدرس لطفليها منذ فترة، بعدما اكتشفت الأمر بالصدفة، لتثير القضية الرأي العام في مصر.

البداية جاءت في تصريحات السيدة لبرنامج “صح النوم” مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية “LTC”، إذ قالت إن طفليها تعرضا منذ شهر أكتوبر الماضي للضرب؛ إذ اكتشفت على أجسادهم آثار التعدي، فظنت في بداية الأمر أنه عقاب من المدرسين على تقصير التلاميذ في واجباتهم المدرسية.

وتسترسل الأم وهي تبكي، أنها في ذات يوم اكتشفت بقع دم على جسد الطفلين، وهو ما دفعها للذهاب إلى المدرسة وعرض الأمر على الإدارة، وبمواجهة المدرسين والمدرسات الكل أنكر الواقعة بخلاف مدرس واحد، اكتشِف بعد ذلك أنه كان يغتصبهما بالقوة.

وأشارت الأم إلى أن المدرس كان يصطحب الطفلين إلى الحمام قبل الطابور الصباحي ليقوم بجريمته.

وبعدما تزايدت تلك الجرائم خلال الفترات الأخيرة طالبت الحكومة المصرية برفع عقوبات الاعتداءات الجنسية، مع سن تشريع يضع عقوبة قاسية للاعتداء على الأطفال، بالتوازي مع ضرورة وجود مسار توعية للحد من تلك الظاهرة، فضلاً عن وجود مسؤولية كبرى تقع على كاهل الأسرة.