طبيب أردني يروي قصة مؤلمة حول اغتصاب مسلمة من الروهينغا (فيديو)

روى طبيب أردني تفاصيل مؤلمة، حول اغتصاب امرأة مسلمة من الروهينغا على يد مجموعة من البوذيين في ميانمار، في إطار الاعتداءات التي يتعرض لها مسلمو تلك الأقلية على الحدود مع بنغلادش.

وقال الطبيب هشام الشعباني في مقطع فيديو انتشر الثلاثاء على الإنترنت، إن “أغرب حالة وأبشع حالة عالجها هي عندما اعتدى 6 من البوذيين على امرأة مسلمة، أمام زوجها الذي كان مقيدًا؛ ما أدى إلى اضطرار المرأة للإجهاض في وقت لاحق”.

وأضاف الشعباني الذي يقدم خدمات علاجية للروهينغا على الحدود مع بنغلادش، أن “زوج المرأة عانى من حالة اكتئاب شديد لا زالت مستمرة حتى الآن”، وفقًا لما ذكره موقع “خبرني” الأردني.