مصري بعد القبض عليه بالكويت وبحوزته مخدرات: أنا سعودي

حاول وافد مصري في الكويت الاحتيال على رجل الأمن بعد الاشتباه به وضبطه بادعائه أنه سعودي، إلا أن لهجته فضحته.

وكان رجال الأمن يقومون بجولة في منطقة العمرية حين اشتبهوا بشخص يتجول في ساحة ترابية مستخدمًا إضاءة هاتفه الجوال، ويبحث عن شيء وسط الظلام، وحين اقتربت الدورية منه طلبوا هويته، فقال إنه لا يحمل أي بطاقة إثبات شخصية، ولما سألوه عن جنسيته قال “أنا سعودي”، وزودهم باسم وهمي إلا أن لهجته المصرية فضحت ادعاءه فتم ضبطه. وبتفتيشه بعد صعوده للدورية تبين أن بحوزته 5 أكياس شبو ومبلغًا ماليًا حصيلة مبيعات مواد مخدرة، وفق صحيفة “الراي” المحلية.

وتم اقتياد المتهم إلى المخفر وبعد إجراء بصمة تعريفية له ثبت أنه مصري، فسجلت بحقه قضية انتحال صفة، وأحيل إلى مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وكشف أسباب بحثه في الساحة الترابية.