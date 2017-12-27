خليجي ينتحل صفة شرطي ويهتك عرض آسيوية في دبي

أحيل شاب خليجي عاطل عن العمل، أمس الثلاثاء، إلى محكمة الجنايات في إمارة دبي، بتهمة خطف زائرة آسيوية من أمام منزل قريبتها في منطقة الراشدية، بالتحايل، ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

وانتحل المتهم صفة شرطي، وأظهر للمجني عليها بطاقة عليها صورته وطلب منها الصعود إلى مركبته بحجة تفتيشها، ومن ثم قام بهتك عرضها وحاول اغتصابها لكنها قاومته، وفق صحيفة “البيان” المحلية.

وفي التفاصيل، قالت المجني عليها (24 عامًا) إنها خرجت يوم الواقعة في يونيو/حزيران الماضي من منزل قريبتها إلى الشارع بقصد رمي القمامة في حاوية المخلفات، فصادفت المتهم وهو يقود سيارته؛ إذ أبرز في وجهها بطاقة عليها صورته بشكل سريع، وقال لها بالإنجليزية: “أنا شرطي” ثم طلب منها الصعود إلى السيارة، ولما أبلغته أن عليها إخبار قريبتها، غضب وأجبرها على الصعود وأخذها إلى منطقة رملية.

وتابعت أن المتهم توقف في منطقة رملية، وطلب منها الانتقال إلى المقعد الخلفي بحجة تفتيشها، فانتقلت ثم حاولت الهرب؛ لكن باب السيارة كان مغلقًا، عندها بدأ المتهم بهتك عرضها، وبعد أن حاول اغتصابها رفسته ومنعته، فقام بضربها حتى بكت، عندها أرجعها إلى منطقة سكنها وأنزلها في مكان قريب من منزل قريبتها، عارضًا عليها المال من أجل مسامحته وعدم الإبلاغ عنه، لكنها رفضت عرضه، وأخبرت قريبتها ومِن ثم توجهتا إلى مركز الشرطة وأبلغتا عنه، وألقي القبض عليه.