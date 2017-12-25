بسبب “طلب إجازة”.. قتل رئيسه وحاول التخلص من زميله في دبي

بدأت محكمة جنايات دبي، في دولة الإمارات، محاكمة عامل آسيوي، قتل رئيسه في العمل؛ مبررًا جريمته أن رئيسه لم يوافق على طلب إجازة، كما حاول قتل زميل له، بتوجيه عدة طعنات له، بعد قتل المجني عليه، لكن الزميل قاومه، ونجح بإسقاط السكين والسيطرة عليه، فيما وجهت النيابة العامة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وشروع بقتل عمد للمتهم.

وفي التفاصيل، أقر المتهم بقتله المجني عليه، وذلك عن طريق طعنه عدة مرات بسكين؛ لأنه طلب منه قبل أسبوع من الواقعة، السماح له بمغادرة الدولة، إلا أن المجني عليه لم يستجب لطلبه، وفي يوم الواقعة، سأل المجني عليه مجددًا عن طلب إجازة، فنهره الأخير، ما دفع المتهم إلى طعنه عدة طعنات في الصدر والبطن؛ أردته قتيلًا، وفق صحيفة “الإمارات اليوم”.

وكشف تقرير التحليل النفسي، أن المتهم رفض التعاون، وتحايل في الإجابات، في محاولة لتغيير الحقائق، كما تعمد إبراز شخصية المجني عليه بصورة سلبية، محملًا المجني عليه المسؤولية؛ كونه تعمد تأخير طلب الإجازة، كما ادعى أنه كان ينوي الاعتداء عليه جسديًا وجنسيًا مع مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي أنكره جميع الشهود في الواقعة. فيما أكد الخبير النفسي، أن المتهم مدرك وواع تمامًا للجريمة التي ارتكبها.

وذكر أحد الشهود، أن المتهم قام بإغلاق باب الغرفة التي يوجد بها المجني عليه، ثم اعتدى عليه وطعنه بالسكين.

بدوره، قال ضابط من شرطة دبي، إنه وبالانتقال إلى موقع الجريمة، في أحد مساكن العمال، التقى المجني عليه الثاني، الذي أبلغه أن المتهم طعن المجني عليه الأول، وحاول مهاجمته، لكنه قاومه وتحفظ عليه في المكان، مضيفًا أنه شاهد المتهم الذي كانت ملابسه ملطخة بالدماء.