كويتي يعتدي بالطعن على مواطنين آخرين بسبب “أولوية السير”

ألقت الجهات الأمنية في الكويت، اليوم الاثنين، القبض على متهم بطعن مواطنين شابين بطعنات نافذة.

وقال المتهم -وهو كويتي أيضًا- في اعترافاته للأمن، إن “الشابين المجني عليهما قاما بضربه والاستهزاء به أمام المارة؛ ما أثار غضبه، فاتجه إلى سيارته وأحضر من داخلها سكينًا وأقدم على طعن الأول بطعنة نافذة على مقربة من القلب والثاني بالظهر، وفرّ من موقع الحادث”.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا، أمس الأحد، يفيد بطعن شابين على طريق الفحيحيل، إذ تم إسعاف المجني عليهما إلى مستشفى “العدان” وإدخالهما قسم الإنعاش.

وتبين أن الشابين تشاجرا مع ثالث على خلفية أولوية السير، فما كان من الأخير إلا أن أخرج سكينًا وطعنهما.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، عرض المتهم على النيابة العامة بعد ضبطه وأداة الجريمة، ووُجهت له تهمة الشروع في القتل والاعتداء بالضرب.