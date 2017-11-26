طفل يواجه قضية “جنايات” إثر اعتدائه على معلمته في الكويت

تقدمت معلمة كويتية (26 عامًا) بشكوى بحق طالب، يبلغ من العمر 9 سنوات، اعتدى عليها بالضرب؛ ما تسبب في كسر إصبع المعلمة.

وتمسكت المعلمة بملاحقة الطفل قضائيا؛ لتتم إحالته إلى نيابة الأحداث، بعد تسجيل قضية برقم 2/2017 في مخفر الفنطاس.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الحادثة وقعت، بعد أن حاولت المعلمة منع الطالب مع مجموعة من زملائه من دخول أحد أجنحة المدرسة بتكليف من الإدارة.

وقام الطالب، بعد محاولات من دخول الجناح، بضرب المعلمة على يدها عدة مرات ما أدى إلى كسر إصبعها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إن “كسر إصبع المعلمة يحتاج الى علاج لأكثر من 21 يومًا، وهو ما يعني أن الطفل يواجه قضية بتصنيف جنايات”.