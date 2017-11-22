بسبب مقاطع جنسية.. شاذ مصري يقتل “شريكه” بـ40 طعنة

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على عامل “شاذ جنسيًا” أقدم على قتل “شريكه” الأربعيني بتوجيه 40 طعنة له، بعد خلاف على مقاطع جنسية صورها الضحية لهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن “المجني عليه، وهو رجل أعمال (40 عامًا) يعمل في استيراد وتجارة المواد الغذائية، كان على اتفاق دائم مع العامل على ممارسة علاقة شاذة بينهما من حين إلى آخر، داخل منزل القتيل في محافظة الجيزة”، إحدى محافظات القاهرة، الواقعة غربي نهر النيل.

وأظهرت التحقيقات أن الجاني اختلف مع المجني عليه، بسبب قيام الأخير بتصوير مقاطع فيديو لعلاقتهما الشاذة معًا رافضًا مسحها، الأمر الذي دفع الجاني إلى قتله باستخدام سكين وتوجيه 40 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده.

بدورها سارعت شرطة قسم الوراق بمحافظة الجيزة إلى عمل كمين لضبط الجاني في أحد الأماكن التي اختبأ بها، وبعد القبض عليه أدلى باعترافات كاملة حول الجريمة ودوافعها، حيث تمت إحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.