القبض على 3 أشخاص تورطوا بقتل سعودي في الرياض.. وشقيقة الضحية تكشف التفاصيل

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على 3 أشخاص تورطوا في قتل مواطن بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، ثم فروا مستقلين سيارة “هونداي اكسنت”.

وفي التفاصيل، أورد الناطق الإعلامي للشرطة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا أمس الاثنين، بإطلاق نار غرب مدينة الرياض، نتج عنه مقتل شخص.

وأضاف أنه بالانتقال لموقع البلاغ، عثر على سعودي ثلاثيني متوفى، جراء تعرضه لإطلاق نار من رشاش.

وقال شهود عيان إن الجناة كانوا يستقلون سيارة “هونداي أكسنت”، تم طمس لوحتها، وبعد التعميم على أوصاف المركبة، تم تحديد أحد المشتبه فيهم من الجناة، حيث تم ضبطه إثر كمين محكم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت لاحق تم التوصل للجانيين الآخرين، وهما سعوديان، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، وبحوزتهم سلاح الجريمة.

وأقر أحد الجناة بالترجل من السيارة وإطلاقه النار على المجني عليه من سلاح رشاش، إثر خلاف سابق بينهما، وأرداه قتيلاً.

وتم التحفظ على المتهمين، وإشعار النيابة تمهيدًا لإحالتهم إليها لاحقًا، وتقديمهم للمحاكمة.

وذكرت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى “حفصة”، أن المجني عليه شقيقها ويدعى “فهد”، نافية أن يكون هناك خلاف وقع بينه وبين الجناة وأن الخلاف كان مع صاحبه الذي كان برفقته آنذاك، مؤكدة عدم وجود صلة تجمعه بهم.

وفي حين انتقد سعوديون، “الدية” التي يناشد بها أهل الجاني للإفراج عنه، معتبرين أنها سبب في انتشار الجرائم، أكدت “حفصة” أنهم لن يقبلوا سوى بالقصاص.

م فيه اي خلاف وربي يشهد خلافهم مع صاحبه وهو كان ف السياره مع اصحابه جو طلقوا عليهم لين مات حسبي اللي عليهم – المقتول اخوي ???? — Hafsah H. (@Ha_oo33) November 20, 2017

٣٠ مليون جمعوها وتصدقوا فيها حنا ديتنا دم بإذن الله???????? — Hafsah H. (@Ha_oo33) November 20, 2017

يارب ليلة ٢٠ نوفمبر – توفى اخي فهد اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم استوعناك اياه وانت خير الحافظين???????? — Hafsah H. (@Ha_oo33) November 20, 2017

#الله_يرحمك_يافهد_هاشم كسروا قلوبنا عليه الله يكسر قلوبهم اضعاف يارب ???????? — Hafsah H. (@Ha_oo33) November 20, 2017