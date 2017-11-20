شاهد.. فيديو يظهر شدة الحالة الجوية التي تتعرض لها عدة مناطق في السعودية

تداول نشطاء سعوديون مقطعًا مصورًا لعاصفة رعدية في محافظة ينبع السعودية، يظهر عنف حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على مناطق واسعة في المملكة.

ويظهر الفيديو صاعقة ضربت المنطقة مساء الإثنين، نتيجة تأثر المنطقة بحالة جوية عنيفة ستسبب تساقط المزيد من الأمطار اليوم الثلاثاء، لا سيما في شمال شرق السعودية وبعض المدن على ساحل البحر الأحمر، لا سيما جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

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وقفت عاجزاً عن وصف هذا المشهد الذي وردنا من #ينبع قبل قليل ..

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#تعليق_الدراسه #امطار_المدينه pic.twitter.com/XvvNzc6LP7 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 20, 2017

ويحذر الخبراء اليوم الثلاثاء، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية، وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، كما يحذرون من شدة العواصف الرعدية في بضع مناطق خاصة الساحلية والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة.