شاهد.. فيديو يظهر شدة الحالة الجوية التي تتعرض لها عدة مناطق في السعودية

شاهد.. فيديو يظهر شدة الحالة الجوية التي تتعرض لها عدة مناطق في السعودية

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء سعوديون مقطعًا مصورًا لعاصفة رعدية في محافظة ينبع السعودية، يظهر عنف حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على مناطق واسعة في المملكة.

ويظهر الفيديو صاعقة ضربت المنطقة مساء الإثنين، نتيجة تأثر المنطقة بحالة جوية عنيفة ستسبب تساقط المزيد من الأمطار اليوم الثلاثاء، لا سيما في شمال شرق السعودية وبعض المدن على ساحل البحر الأحمر، لا سيما جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ويحذر الخبراء اليوم الثلاثاء، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية، وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، كما يحذرون من شدة العواصف الرعدية في بضع مناطق خاصة الساحلية والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة.

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