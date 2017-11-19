القبض على المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء السعودية

تمكن المختصون في شرطة محافظة الأحساء، من الكشف عن هوية الجناة، الذين تعرضوا بالاعتداء لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة الأحساء السعودية، أثناء عودته من السوق الشعبي، الذي يعمل فيه.

وفي التفاصيل؛ تبين حديثًا، وفقاً لـ “سبق”، أن الشباب المعتدين على الشاب من البلدة نفسها، وكانوا قد حاولوا إركاب الشاب في السيارة بالقوة الجبرية، إلا أن الشاب قاوم ذلك، وصادف مرور مارة في الشارع.

وبدوره صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه قد تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توافر بلاغ للحادثة، وتبيَّن أن المعتدين ثلاثة مواطنين، في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، فجرى إيقافهم، واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدًا لإحالتهم، وأوراق القضية لفرع النيابة العامة في المحافظة.

وكان قد انتشر قبل يومين مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الأحساء السعودية.